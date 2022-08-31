Кокорин договорился с «Арисом», российский футболист будет получать миллион евро в год

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин договорился о контракте с «Арисом», сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, 31-летний футболист перейдет в кипрский клуб в бесплатную годовую аренду и получит за этот период времени один миллион евро.

Напомним, что данная сделка была на грани срыва не сорвалась, а форвард отказался лететь на Кипр.

Ранее появлялась информация, что проблемой при переходе может стать агент Кокорина, который настаивал на аренде с выкупом или полноценном трансфере, так как он не получит комиссию от бесплатной аренды.