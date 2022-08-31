Дубравка прошел медосмотр для перехода в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Ньюкасла» Мартин Дубравка 30 августа успешно прошел медицинский осмотр перед арендой в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

По его данным, переход будет окончательно завершен сегодня, 31 августа.

«Красные дьяволы» ранее отдали своего голкипера Дина Хендерсона также в аренду в «Ноттингем Форест» и искали ему замену.

Ранее стало известно, что в «МЮ» Дубравка будет получать 5 млн фунтов.

Отметим, что в этом сезоне 33-летний голкипер не играл. Всего за «Ньюкасл» он принял участие в 130 матчах, в которых пропустил 175 мячей и 37 раз сыграл «на ноль».