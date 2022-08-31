Владимир Гранат: Кокорин может помочь любой команде РПЛ

Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал возможный переход российского нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в кипрский «Арис».

Сегодня стало известно, что Кокорин присоединиться к «Арису» на правах аренды.

«Арис» — это уже лучше, чем ничего. Он может помочь любой команде РПЛ. У него есть мастерство и высокий уровень, - приводит слова Граната «РБ Спорт».

Напомним, что данная сделка была на грани срыва не сорвалась, а форвард отказался лететь на Кипр.