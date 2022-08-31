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«Краснодар» обыграл «Химки» в матче Кубка России

По голу забили Вячеслав Литвинов и Ильзат Ахметов.
31 августа 2022 18:26
автор: Артур Гичунцев

«Краснодар» одержал победу над «Химками» в гостевом матче группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе «быков» отличились Вячеслав Литвинов (27-я минута) и Ильзат Ахметов (40-я).

К слову, подмосковный клуб играл в меньшинстве с 26-й минуты: с поля был удален Захар Волков.

В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Химки» встретятся в гостях с «Нижним Новгородом».

Кубок России. Групповой этап

Путь РПЛ. Первый тур

«Химки»«Краснодар» 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 27 Литвинов, 0:2 – 40 Ахметов.

«Химки»: Гудиев, Идову, Данилкин, Волков, Черный, Глушаков, Кухарчук, Зуев, Камышев, Камлашев, Руденко.

«Краснодар»: Сорокин, Исаенко, Литвинов, Агкацев, Ахметов, Якимов, Баняц, Волков, Манелов, Самко, Окоронкво.

источник: «Советский спорт»
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