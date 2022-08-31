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«По-моему, все очевидно»: Терюшков анонсировал увольнение Писарева

Ранее сообщалось, что его место может занять Спартак Гогниев.
31 августа 2022 20:38
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Химок» Николай Писарев с большой долей вероятности будет уволен. Об этом заявил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

По его словам, сегодня, 31 августа, состоялось заседание руководства при участии Туфана Садыгова, главного инвестора «Химок». Об итогах собрания клуб объявит завтра, 1 сентября.

«Я говорил о том, что после четырех поражений может быть увольнение, тем более такая разница забитых и пропущенных. По-моему, все очевидно», – добавил Терюшков, чьи слова приводит «РИА Новости».

Напомним, Писарев возглавил «Химки» 10 августа, сменив у руля команды Сергея Юрана. По данным СМИ, должность нового наставника может занять Спартак Гогниев, работавший в «Алании».

источник: «РИА Новости»
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