Пресс-служба «Динамо»: По ряду технических причин осуществить переход Захаряна в «Челси» невозможно

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог стать игроком «Челси». Эту информацию подтвердили в московском клубе, однако, сделка не состоялась по техническим причинам.

«На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным. Тем не менее, наш клуб остается открытым для предложений, которые устроят «Динамо» и футболиста.

На данный момент сторонами принято решение, что Арсен продолжит выступать за «Динамо», – сказано в сообщении клуба.

Напомним, 19-летний Захарян – воспитанник бело-голубых. В прошлом сезоне РПЛ он провел 29 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.