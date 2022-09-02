«Урал» планирует подписать Урунова на полтора года

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что полузащитник Остон Урунов может пополнить команду из Екатеринбурга.

«Я не знаю, в каком состоянии он приедет. На него сначала должен посмотреть тренер. Пока планируем на полтора сезона, если он реально будет играть в составе. Но точно не могу сказать. Мы не знаем, в какой он сейчас форме. Он много не играл, хотя за сборную выступал», - приводит слова Иванова «РБ-Спорт».

В прошлом сезоне Урунов играл на правах аренды за «Уфу», проведя в российской премьер-лиге 17 матчей, в которых не отличился результативными действиями.