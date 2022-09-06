«Он однозначно поможет команде»: Йоканович – о переходе Норманна в «Динамо»

Сегодня, 6 сентября, полузащитник «Ростова» Матиас Норманн стал игроком «Динамо». Как сообщили в пресс-службе московского клуба, футболист перебрался в команду на правах аренды.

Главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович поддержал выбор руководства. Специалист считает, что 27-летний хавбек поможет команде в достижении поставленных целей.

«У него есть опыт выступления в российском футболе, который поможет ему адаптироваться. Также у него есть опыт игры на международном уровне в составе сборной Норвегии. Именно такой футболист нам был нужен для усиления линии полузащиты. Он однозначно поможет нашей команде», – заявил тренер пресс-службе «Динамо».