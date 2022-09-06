Норманн – о переходе в «Динамо»: Верю в этот проект, поэтому и приехал сюда

Новичок «Динамо» Матиас Норманн прокомментировал свой переход в московский клуб.

В частности, он заявил, что потратил немало времени на переговоры с руководством бело-голубых и согласился на сделку только потому, что в столичном клубе выстроена правильная модель развития.

«Я верю в этот проект, поэтому приехал сюда. Моей главной целью является стать лучшей версией себя как в игровом, так и в общечеловеческом плане. Я хочу добросовестно выполнять свою работу на поле, и тогда, уверен, все мои цели будут достигнуты», – добавил норвежец клубной пресс-службе.

Напомним, 27-летний Норманн был арендован у «Ростова».

Ранее сообщалось, что игрок мог перейти в «Локомотив», однако, трансфер не состоялся, поскольку в «Динамо» ему предложили более выгодные финансовые условия.