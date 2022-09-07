Тренер «Амкала» Нагибин: Сказал Герману, что надо бы к зарплате еще нолик в конце добавить

– С «Амкалом» вышла очень интересная история. Мне написал Витя Блатов, который хотел, чтобы я подготовил его к матчу с «Динамо». После двух занятий он сказал, что создатель команды Герман тоже хочет заниматься. Поработали пару раз с ним и договорились, что буду готовить всю команду. Это было за две недели до матча, я согласился.

На данный момент мой контракт рассчитан до конца года. Была смешная история на эту тему, когда мы договаривались с Германом по условиям контракта. Главный тренер МФК КПРФ позвал меня обратно в штаб. Я скинул скриншот Герману и сказал, что надо бы к зарплате еще нолик в конце добавить – уж больно серьезный конкурент у «Амкала» (смеется).

С «Амкалом» работаем с 14 июня 2022 года. К сожалению, в команде не используются автоматические системы контроля физического состояния футболистов (пульсометры), более прогрессивные системы (Wimu, Catapult), поэтому нагрузку прогрессировали вручную, ориентируясь на субъективное состояние спортсменов и количество проделанной работы в единицу времени. Например, на первых наших тренировках ребята за пять секунд успевали пробежать 30-35 метров, а к середине августа – уже 40-42 метра.

Получаю очень много отзывов о том, что мои новоявленные подопечные выдерживают высокий темп всю игру. В конце кубкового матча с «Зорким» подошел корреспондент «Матч ТВ» и спросил: «Гордитесь ли вы, что так подготовили команду физически, что она не только не уступила, но и где-то перебегала профессиональный клуб?» Конечно, приятно, что моя работа не остается незамеченной, особенно среди людей, которые давно варятся в футбольном мире и которых обычно сложно чем-то удивить.