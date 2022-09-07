«К сожалению, мы заложники ситуации»: Радимов – о матчах сборной России с Ираном и Киргизией

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о товарищеских матчах сборной России, намеченных на эту осень. Напомним, национальная команда сыграет против сборных Киргизии и Ирана.

По словам бывшего полузащитника, у руководства РФС не осталось выбора. Радимов считает, что российская сборная должна играть против любых команд, чтоб сохранить игровой тонус и быть готовой к возвращению на международную арену.

«Окна для сборной необходимо заполнять. К сожалению, мы заложники ситуации и не знаем, сколько продлится бан. Понятно, что лучше противостоять Аргентине, чем Киргизии, но соперников выбирать не приходится», – добавил Радимов в интервью RT.

Матч против сборной Киргизии россияне проведут в гостях. Встреча состоится 24 сентября. Игра с Ираном запланирована на ноябрь. Точную дату объявят позднее.