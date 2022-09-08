Гол Шомуродова не спас «Рому» от поражения в матче с «Лудогорцем»

Был ромб да сплыл! Как «Спартак» не стал выбираться из кадровой ямы

Недолго радовалась красно-белая торсида: резвый старт спартаковцев сменился двумя поражениями в трех последних турах РПЛ и откатом на пятое место. Первое восхищение от работы Гильермо Абаскаля и возрождения Квинси Промеса сменилось критическими оценками.