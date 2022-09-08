Гол Шомуродова не спас «Рому» от поражения в матче с «Лудогорцем»

«Рома» уступила «Лудогорцу» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:2.
В составе победителей по голу забили Каули (72-я минута) и Нонато (88-я). У итальянцев отличился экс-игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов (86-я).
Таким образом, болгарский клуб набрал 3 очка и возглавил группу С. Команда Жозе Моуринью расположилась на третьей позиции.
15 сентября «Рома» примет финский «ХИК», а «Лудогорец» в тот же день сыграет на выезде с испанским «Бетисом».
источник: «Советский спорт»