В Лужниках пройдет футбольный турнир среди блогеров «Liga Bloggers Cup»

В турнире сыграют самые сильные блогерские футбольные команды: 2Drots и Амкал. Кроме того, в соревновании примет участие новая блогерская команда «Родина Медиа», созданная популярным исполнителем и продюсером Александром T-killah и бывшим профессиональным футболистом, игроком сборной России и ФК «Локомотив» Дмитрием Тарасовым. Основатели команды также выйдут на поле и сразятся за главный приз «Liga Bloggers Cup».

Еще одним гостем мероприятия станет самая медийная профессиональная футбольная команда России — ФК «Сахалинец», которая входит во второй дивизион Футбольной Национальной Лиги.

Незабываемую атмосферу вокруг матчей помогут создать амбассадоры БК «Лиги Ставок» - Алина Загитова, Артур Далалоян, Евгений Евневич и Мария Орзул!

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