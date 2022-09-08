«Ференцварош» в меньшинстве обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» – «Трабзонспор» завершился в пользу венгерской команды – 3:2.

В составе победителей дублем отметился Токмак Нгуен. Еще один гол забил Адама Траоре. У проигравших это сделали Макси Гомес и Умут Бозок.

К слову, с 16-й минуты подопечные Станислава Черчесова играли в меньшинстве из-за удаления Эльдара Чивича.

Таким образом, «Ференцварош» набрал 3 очка занял 2-е место в группе H. Во втором туре венгерский клуб сыграет в гостях с «Монако».