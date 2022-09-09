Сборная России проведет товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной

Сборная России сыграет в товарищеском матче с командой Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 19 ноября и пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Боснийской федерации футбола.

Ранее стало известно, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча пройдет 24 сентября в Бишкеке. Также у россиян запланирован матч против сборной Ирана, однако, точную дату игры объявят позднее.

Напомним, сборная России лишилась возможности выступать на междурядной арене из-за непростой геополитической ситуации.