Джеко призвал отменить товарищеский матч со сборной России

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко выступил против товарищеского матча с командой России. По его словам, встречу необходимо отменить из-за напряженной обстановки на политической арене.

«Я против игры. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарен с народом Украины», – цитирует игрока Sport.avaz.ba.

Ранее стало известно, что сборные России и Боснии и Герцеговины сыграют товарищеский матч 19 ноября. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

К слову, помимо Джеко против этой игры выступили полузащитник боснийской сборной Миралем Пьянич, член исполкома боснийского Футбольного союза Азмир Хусич, а также вице-президент федерации Ирфан Дурич.