Холанд – о своей статистике в «Манчестер Сити»: Шока нет, но я удивлен

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил свои выступления за новую команду. Напомним, 22-летний норвежец отыграл 12 матчей и забил 8 голов. Также на его счету 1 ассист.

«Конечно, я немного удивлен, но большого шока нет. Ведь я знаю свои качества и знаю, в какую хорошую команду я попал. Здесь так много классных футболистов.

Это замечательный клуб, в котором работают очень хорошие люди. Мне нравится находиться на этом стадионе, и пока все для нас складывается хорошо», – заявил Холанд американским СМИ.

В прошлом сезоне норвежец выступал за дортмундскую «Боруссию». Он провел в чемпионате Германии 24 матча, забил 22 гола и отдал 8 голевых передач. В «Манчестер Сити» футболист перебрался за 60 млн евро.