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Модрич – об уходе Каземиро: В «Реале» много футболистов, которые способны его заменить

Бразилец перебрался в «Манчестер Юнайтед».
10 сентября 2022 12:30
автор: Артур Гичунцев

Хавбек «Реала» Лука Модрич выразил уверенность, что мадридский клуб справится без опорного полузащитника Карлоса Каземиро.

Напомним, в минувшее трансферное окно бразилец перешел в «Манчестер Юнайтед». Долгое время он был одним из ключевых игроков испанского гранда.

«Ушел очень важный игрок, но у нас сильная команда и много футболистов, которые способны его заменить. Тчуамени очень хорошо адаптируется, Камавинга в свой второй год играет очень хорошо на старте, Кроос уже давно в команде. Вальверде очень хорош, и Себальос вносит свой вклад», – заявил Модрич испанским СМИ.

Каземиро перешел в систему «Реала» зимой 2013 года. За это время он провел 336 матчей и выиграл 18 трофеев, в том числе 5 трофеев Лиги чемпионов.

источник: ФК «Реал»
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