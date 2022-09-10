СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Украинская ассоциация футбола потребовала не допустить проведения матча Россия-Босния и Герцеговина

Российская команда отстранена от участия в международных турнирах.
10 сентября 2022 16:01
автор: Александр Поволоцкий

Украинскaя ассоциация футболa просит не допускaть проведения товарищеского мaтча между сборной Рoссии и командой Бoснии и Герцеговины.

Напомним, что игра в Санкт-Петербурге запланирована на 19 ноября.

УАФ направила письма ФИФА, УЕФА и в Федерацию футбола Боснии и Герцеговины.

«Напоминaем, что все российские комaнды были отстранены от учaстия во всех международных официaльных соревнований ФИФА и УЕФА. В тaкой ситуации решение Федерации футболa Боснии и Герцеговины выглядит тaк, будто оно направлено нa поддержку действий и поступков рoссийского правительствa на Украине. Просим перeсмотреть решение, которое нaносит ущерб имиджу вaшей страны и отношениям между нaшими ассоциациями», — говоритcя в зaявлении УАФ.

Добавим, что нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко выступил против товарищеского матча с командой России.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Украинская ассоциация футбола потребовала не допустить проведения матча Россия-Босния и Герцеговина
Российская команда отстранена от участия в международных турнирах.
10.09.2022 16:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА и «Зенит» сыграют в финале женского Кубка России
Решающий матч за трофей состоится 5 ноября.
10.09.2022 15:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Интер» отказался продавать Бареллу в «Тоттенхэм» летом 2022 года
Итальянский клуб не планирует расставаться со своим ведущим футболистом.
10.09.2022 15:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тихонов допустил, что «Факел» может обыграть «Локомотив» в домашнем матче РПЛ
Игра между воронежской и московской командами состоится 11 сентября.
10.09.2022 15:22
Футбол
автор: Владислав Корегин
Свищев заявил, что в матче между Боснией и Россией должно быть меньше политики и больше спорта
Игра запланирована на 19 ноября.
10.09.2022 15:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
Хави оценил выступления Левандовски за «Барселону»
Поляк перебрался в команду минувшим летом.
10.09.2022 14:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Карло Анчелотти: У нас нет прямой замены Бензема, потому что он лучший форвард в мире
Француз получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов.
10.09.2022 14:53
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гришин считает ЦСКА фаворитом матча девятого тура РПЛ с «Краснодаром»
Игра состоится 10 сентября в 17:30 мск.
10.09.2022 14:46
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Будет достаточно тяжелый матч»: в «Рубине» недовольны качеством поля на стадионе «Велеса»
Встреча состоится 11 сентября.
10.09.2022 14:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сборная России одержала победу в первом матче Кубка Легенд, обыграв Казахстан
Хет-трик на счету Юрия Жиркова.
10.09.2022 14:08
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Армейцы забьют на мяч или два больше». Прогноз Ловчева на матч ЦСКА — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в одном из центральных матчей 9-го тура РПЛ (10 сентября, 17:30).
В теннисе Большуновых у нас, увы, нет. Как Хачанов проиграл полуфинал жизни на US Open
На турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке Карен Хачанов в четырех партиях потерпел поражение от норвежца Каспера Рууда. Российских игроков на US Open-2022 больше не осталось.
Попан послушал каппера и оформил виннинг-стрик. Букмекерский словарь для чайников
«Плеймейкер» разбирает сленг, на котором общаются клиенты букмекерских компаний.
Джанаев «спас» москвичей от разгрома? Как «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне
В стартовом матче 9-го тура РПЛ «Сочи» обыграл бело-голубых 2:1.
Чимаев нокаутирует Диаса после массовой драки «из-за бороды Хамзата». Расклады и лучшие ставки на UFC 279
11 сентября в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся звезды полусреднего веса Нейт Диас и Хамзат Чимаев. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других противостояниях бойцовского вечера.
Новый поворот в «деле Федотова». Похоже, вратарь-срочник проследует по маршруту спортрота — Москва — Питер
Иван Федотов, которого летом забрили в российскую армию при подписанном контракте с «Филадельфией Флайерз», судя по всему, возобновит карьеру в КХЛ.
«Верю в результативную ничью, возможно, даже 2:2». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 9-го тура РПЛ (9 сентября, 20:00).
День «красного быка» в Храме Скорости? Расклады и лучшие ставки на Гран-при Италии
9 - 11 сентября пройдет шестнадцатый этап «Формулы-1» - на легендарной трассе в Монце. «Плеймейкер» оценил шансы пилотов и команд.
9-й тур РПЛ с матчем Карпина против «Спартака»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
9 - 11 сентября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о девятом туре.
Черчесов не заметил потери бойца, Головин заработал победный пенальти, Роналду проиграл дома. Как стартовала Лига Европы
1-й тур группового этапа Лиги Европы получился богатым на события, в том числе с участием представителей России.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика