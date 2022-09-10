Рафинья заявил, что отказал «Челси» ради перехода в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Рафинья мог оказаться в «Челси», однако, игрок принял решение стать игроком каталонцев, поскольку все детство мечтал выступать в этой команде.

«Все из-за Роналдиньо. С его приходом я стал лучше понимать этот клуб и его историю. Я хотел стать частью этого. Так что это моя мечта, и она была сильнее любого другого предложения, каким бы щедрым оно ни было», – добавил футболист в интервью испанской газете.

Напомним, Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» за 58 млн евро. В прошлом сезоне чемпионата Англии хавбек отыграл 35 матчей, забил 11 голов и отдал 3 ассиста.