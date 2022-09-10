Канчельскис – о поведении боснийских футболистов: Не стоит перед ними унижаться, они нас боятся

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал негативную реакцию ряда боснийских футболистов на товарищеский матч со сборной России.

Ранее капитан команды Эдин Джеко призвал национальную федерацию отказаться от встречи. Такой же позиции придерживаются полузащитник Миралем Пьянич, а также член исполкома боснийского Футбольного союза Азмир Хусич и вице-президент федерации Ирфан Дурич.

«Посылать сборную Боснии не надо, но России не стоит перед ними унижаться, у них есть проблемы, «свое мнение», под которой поддаваться не стоит. Не хотят играть с нами? И не надо! Это безобразно, ужасно, как себя они введут из-за политики. Ну, раз боятся нас, тогда играть не надо.

Россия не должна опускаться и унижаться до уровня Боснии Герцеговины. Давайте сыграем против Аргентины, против Месси! Либо можно провести игру с колумбийцами или бразильцами», – цитирует Канчельскиса «РБ-Спорт».