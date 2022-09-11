Мэр Сараево: Отказ от матча с Россией – моральный долг Футбольного союза Боснии и Герцеговины

Мэр Сараево Беньямина Карич выступила против организации товарищеского матча Россия – Босния и Герцеговина.

«Я считаю отказ от этой игры моральным долгом Футбольного союза Боснии и Герцеговины, тренерского штаба и игроков команды.

Согласие на проведение этого матча дискредитирует нашу страну, ведь мы сыграем со сборной, которая находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. Ей запрещено участвовать во всех турнирах, которые проводятся под эгидой этих организаций», – написала мэр в соцсети.

Ранее стало известно, что сборные России и Боснии и Герцеговины сыграют товарищеский матч 19 ноября. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

Впрочем, игру могут отменить, поскольку ряд лидеров команды привали бойкотировать матч. Среди них оказались форвард Эдин Джеко и полузащитник Миралем Пьянич. Такой же позиции придерживаются член исполкома боснийского Футбольного союза Азмир Хусич, а также вице-президент федерации Ирфан Дурич.