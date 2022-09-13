Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян возглавил «Астану»

Бывший тренер московского ЦСКА Григорий Бабаян продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.
Сегодня, 13 сентября, армянский специалист возглавил «Астану». Об этом сообщает клубная пресс-служба. Детали его контракта не раскрываются.
Напомним, 42-летний Бабаян тренировал «Астану» в период с 2012 по 2019 годы. Он занимал должность ассистента главного тренера. В июне 2022-го Бабаян покинул ЦСКА.
К слову, в чемпионате Казахстана Григорий Бабаян также работал с «Тоболом» и «Алма-Атой».
источник: ФК «Астана»