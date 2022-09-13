«Думаю, болельщикам понравилось»: тренер «Ахмата» – о матче с «Динамо»

Сегодня, 13 сентября, грозненский «Ахмат» проиграл на выезде московскому «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Старший тренер команды Юрий Нагайцев дал комментарий клубной пресс-службе после игры на «ВТБ Арене».

«Игра с «Динамо» получилась обоюдоострой, мы шли в атаку, соперник атаковал. Думаю, болельщикам понравилось.

Могли сравнять счет, но это Кубок – вся борьба еще впереди. Мы сделали плановые замены, и теперь спокойно готовимся к следующей игре», – заявил специалист.

28 сентября «Ахмат» примет «Ростов», а «Динамо» в тот же день сыграет на выезде с «Оренбургом».