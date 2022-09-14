В Киргизском футбольном союзе опровергли слухи о том, что матч со сборной России может быть отменен

Пресс-служба Киргизского футбольного союза отреагировала на появившуюся новость о том, что товарищеский матч национальной команды с Россией под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что причиной отмены игры могут послужить споры между сторонами по медиаправам.

– Товарищеский матч Киргизия – Россия состоится. Киргизский футбольный союз сообщает, что в настоящее время ведутся переговоры, на сегодняшний день обговорена дата на 24 сентября, – говорится в заявлении союза.

Также в союзе заявили, что слухи о возможной отмене игры «не соответствуют действительности».

Напомним, матч сборных России и Киргизии запланирован на 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.