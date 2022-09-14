«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче Кубка России

«Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» в матче 2-го тура группового этапа Кубка России. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались москвичи – 3:1.

К слову, в основное время поединка за красно-зеленых забили Вильсон Изидор (6-я минута) и Гирано Керк (58-я). У «быков» это сделали Вячеслав Литвинов (12-я) и Джон Кордоба (20-я).

28 сентября «Локомотив» сыграет на выезде против «Химок», а «Краснодар» в тот же день примет «Нижний Новгород».