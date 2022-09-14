ЦСКА – «Урал»: стартовые составы на матч Кубка России

ЦСКА и «Урал» объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Кубка России.
ЦСКА: Тороп, Мойзес, Дивеев, Фукс, Роша, Набабкин, Мухин, Обляков, Кучаев, Ермаков, Гайич.
«Урал»: Алексеев, Бевеев, Кулаков, Гогличидзе, Эмерсон, Егорычев, Сиссе, Газинский, Влут, Ранджелович, Каштанов.
Напомним, ЦСКА примет «Урал» в среду, 14 сентября. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.30 по столичному времени.
Туром ранее армейцы обыграли «Торпедо» (2:0), а команда Виктора Гончаренко победила «Сочи».
источник: «Советский спорт»