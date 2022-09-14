Федотов раскритиковал футболистов ЦСКА после победы над «Уралом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов недоволен игрой своих подопечных в матче 2-го тура Кубка России против «Урала» (2:1). Об этом он заявил клубной пресс-службе.

«Мы мало использовали пространства за спинами соперника, слабо задействовали фланги, оттуда практически не исходило угроз. Тем не менее забили со стандарта, он пришел нам на выручку. Но недоработали эпизод, пропустили», – сказал Федотов.

Напомним, ЦСКА вырвал победу у «Урала» благодаря голу после 90-й минуты.

В следующем туре армейцы примут «Сочи», а подопечные Виктора Гончаренко сыграют дома с московским «Торпедо». Оба матча пройдут 28 сентября.