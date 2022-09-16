Смолов не стал скрывать, что употребляет спиртное

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал, как бороться с похмельем.

«Зависит от времени года. Если это отпуск – я сейчас про себя говорю – можно с ним не бороться. Еще пивка хлестануть – и во второй день окунаешься. А иногда второй день веселее, чем первый. А если в целом – нужно терпеть, пить «Боржоми», энтеросгель. Но лучше просто не бухать», – сказал нападающий в интервью Анастасии Ивлеевой на YouTube.

Ранее Смолов заявил, что потратил 25 тысяч долларов на ужин в одном из ночных клубов Нью-Йорка.

К слову, в новом сезоне чемпионата России 32-летний футболист отыграл за москвичей 7 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.