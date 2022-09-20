«Я хочу большего»: Депай недоволен количеством игровой практики в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не стал скрывать, что недоволен количеством игровой практики. По словам футболиста, он хочет оставаться на поле до финального свистка.

«Я дважды вышел в стартовом составе в двух последних матчах Ла Лиги. Но этого недостаточно. Меня заменяют через 60 минут, а я хочу большего. За 25 минут до конца матча появляется больше свободных зон, есть возможности пользоваться этим», – сказал форвард испанским СМИ.

Также он подчеркнул, что с нетерпением ждет паузы на матчи сборных, поскольку уверен, что в национальной команде у него будет большего игрового времени.

«Я играл меньше, чем обычно, и я к такому не привык. Здесь я знаю, что буду выходить на поле. Я более мотивирован и чувствую благодарность», – заключил Депай.

Напомним, в нынешнем сезоне голландец отыграл за «Барселону» 3 матча и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб хочет продать форварда в летнее межсезонье.