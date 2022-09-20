«Барселона» рассматривает Невеша и Субименди на замену Серхио Бускетсу

«Барселона» готовится к уходу опорного хавбека Серхио Бускетса. Об этом сообщают испанские СМИ.
По данным источника, каталонский клуб рассматривает на замену игрока полузащитников Рубена Невеша («Вулверхэмптон») и Мартина Субименди («Реал Сосьедад»).
Отмечается, что в контракте Невеша отсутствует сумма отступных, поэтому все зависит от переговоров с руководством «волков».
Впрочем, сделка может состояться, поскольку у агента футболиста, Жорже Мендеша, хорошие отношения с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой.
Что касается Субименди, то в его контракте прописана сумма отступных в размере 60 млн евро.
Напомним, Серхио Бускетс выступает за первый состав «Барселоны» с 2008 года. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек не провел ни одного матча.
источник: «Советский спорт»