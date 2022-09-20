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«Барселона» рассматривает Невеша и Субименди на замену Серхио Бускетсу

Испанец, скорее всего, покинет команду по окончании сезона.
20 сентября 2022 20:19
автор: Артур Гичунцев

«Барселона» готовится к уходу опорного хавбека Серхио Бускетса. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, каталонский клуб рассматривает на замену игрока полузащитников Рубена Невеша («Вулверхэмптон») и Мартина Субименди («Реал Сосьедад»).

Отмечается, что в контракте Невеша отсутствует сумма отступных, поэтому все зависит от переговоров с руководством «волков».

Впрочем, сделка может состояться, поскольку у агента футболиста, Жорже Мендеша, хорошие отношения с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой.

Что касается Субименди, то в его контракте прописана сумма отступных в размере 60 млн евро.

Напомним, Серхио Бускетс выступает за первый состав «Барселоны» с 2008 года. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек не провел ни одного матча.

источник: «Советский спорт»
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