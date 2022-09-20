Николай Оленев назначен гендиректором «Химок»

Пресс-служба «Химок» объявила о назначении нового генерального директора. Им оказался Николай Оленев.

Отмечается, что новый функционер имеет большой опыт проведения крупных международных мероприятий. Также он входил в оргкомитет по проведению ЧМ-2018, чемпионатов мира по хоккею, конькобежному спорту, стендовой стрельбе и других.

Оленев уже рассказал о планах на ближайшее время:

«Первоочередной целью является разработка долгосрочной стратегии развития клуба. Но начнем мы с главной текущей задачи: вдохнуть новую жизнь на трибуны. Нам предстоит полностью обновить формат взаимодействия с болельщиками, расширять аудиторию, искать новые направления.

Мы должны популяризировать футбол как неотъемлемую часть жизни нашего города Химки, а домашний стадион, как место встречи хороших и добрых друзей», – заявил Оленев клубной пресс-службе.

В новом сезоне РПЛ «Химки» занимают 13-е место, набрав 8 очков. В последний раз клуб одерживал победу 7 августа в матче с московским «Торпедо» (3:1).