Кейн может отказаться от продления контракта с «Тоттенхэмом» по просьбе «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» хочет пригласить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщают немецкие СМИ.
По данным источника, 29-летгнего форварда попросили не продлевать контракт с клубом и дождаться предложения о трансфере.
Отмечается, что руководство «шпор» знает об интересе «Баварии» и пытается уговорить его на пролонгацию трудового договора.
Напомним, контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассист.
источник: «Советский спорт»