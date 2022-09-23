СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кейн может отказаться от продления контракта с «Тоттенхэмом» по просьбе «Баварии»

Мюнхенский гранд готовит предложение о трансфере.
23 сентября 2022 16:26
автор: Артур Гичунцев

Мюнхенская «Бавария» хочет пригласить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, 29-летгнего форварда попросили не продлевать контракт с клубом и дождаться предложения о трансфере.

Отмечается, что руководство «шпор» знает об интересе «Баварии» и пытается уговорить его на пролонгацию трудового договора.

Напомним, контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассист.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Кейн может отказаться от продления контракта с «Тоттенхэмом» по просьбе «Баварии»
Мюнхенский гранд готовит предложение о трансфере.
23.09.2022 16:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Товарищеский матч сборных России и Киргизии рассудит бригада арбитров из Казахстана
Очная встреча национальных команд состоится 24 сентября.
23.09.2022 15:16
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Сити» предпримет попытку подписать полузащитника «Лиона» Ауара
Следующим летом французский футболист может стать свободным агентом.
23.09.2022 14:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент новичка «Динамо» Маричаля сообщил о том, что его клиент не покинет Россию в ближайшее время
Уругвайский игрок перешел в клуб РПЛ прошедшим летом.
23.09.2022 14:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тренер «ПСЖ» Галтье заявил, что он восхищен работой Анчелотти
Специалист внимательно следит за игрой команды итальянского наставника.
23.09.2022 13:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Коринтиансе» выразили заинтересованность в выкупе контракта Алберто у «Зенита»
В бразильском клубе довольны выступлениями футболиста.
23.09.2022 13:17
Футбол
автор: Владислав Корегин
Почеттино отказался от предложения стать главным тренером «Ниццы»
Аргентинский тренер хочет работать в Италии.
23.09.2022 12:46
Футбол
автор: Владислав Корегин
Экс-игрок «Арсенала» заявил, что лондонский клуб обязан финишировать в топ-4 по итогам сезона АПЛ
В данный момент «пушкари» лидируют в таблице национального первенства.
23.09.2022 12:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тренер сборной Англии планирует включить Магуайра в стартовый состав команды на матч с Италией
Очная встреча команд запланирована на 23 сентября.
23.09.2022 11:44
Футбол
автор: Владислав Корегин
ЭСК РФС признала верными все решения арбитра Кукуяна в игре «Ростов» – «Крылья Советов»
В прошедшей встрече подопечные Валерия Карпина обыграли своего соперника со счетом 2:1.
23.09.2022 11:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
Медведев пробил очередное дно, Карякин требует флаг РФ. Новые приключения наших нейтралов
В первом матче после US Open-2022 сильнейший теннисист России Даниил Медведев вновь потерпел поражение - от 284-й ракетки мира Стэна Вавринки. Ну а шахматист Сергей Карякин не хочет ограничиваться снятием с него дисквалификации.
«Не знаю, как бы я поступил в такой ситуации». Игорь Колыванов — о возможной смене гражданства Захаряном
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал «Плеймейкеру» ситуацию с Арсеном Захаряном, который, по сообщениям СМИ, может начать выступать за Армению вместо нашей национальной команды, отстраненной от международных соревнований.
Кому драться с Усиком? Расклад и лучшие ставки на бой Джойс — Паркер
В ночь на 25 сентября в Манчестере пройдет долгожданный поединок тяжеловесов - Джо Джойс против Джозефа Паркера. «Плеймейкер» оценивает шансы претендентов на то, чтобы сразиться затем за чемпионство с Александром Усиком.
Победа Емельяненко над Дациком станет чудом или фарсом. Расклад на Hardcore Boxing
24 сентября столичная «ВТБ Арена» примет турнир лиги Hardcore Boxing, в главном поединке которого столкнутся Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко. «Плеймейкер» взвешивает шансы основных участников бойцовского вечера в Москве.
Мбаппе выручает Францию, Левандовски не помощник Польше. В Лиге наций — без сюрпризов
Пятый тур Лиги наций вывел в лидеры 4-й группы высшего дивизиона Хорватию, победившую Данию (2:1). А чемпионы мира французы смогли уйти с четвертого места в 1-й группе благодаря победе над Австрией (2:0).
Попали под лошадь! Как НХЛ поставила на место зарвавшихся чешских русофобов
В заокеанской хоккейной лиге не захотели смешивать политику и спорт.
Как смерть фигуриста Сергея Гринькова разрушила самую красивую пару страны
Серию материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о двукратных олимпийских чемпионах в парном катании - Сергее Гринькове и Екатерине Гордеевой.
«Потеряли девочку». Что говорят об американском инсайде по «делу Валиевой»
Стоило журналисту Дэвиду Лизу написать в The Skating Lesson о положительной пробе Б Камилы Валиевой, как интерес к допинговому делу российской фигуристки разгорелся с новой силой.
Они сражались за родину. Кто из спортсменов воевал в Великой Отечественной, Афгане и Чечне
Российские спортсмены во все времена участвовали в войнах: шли на фронт добровольцами или попадали туда по призыву. «Плеймейкер» рассказывает о людях, которые поменяли спортивную форму на военную.
«Сделаем все, чтобы киргизы нам не забили». Матвей Сафонов — о матче сборной России
Вратарь сборной России Матвей Сафонов в преддверии товарищеского матча в Бишкеке оценил игру соперника и прокомментировал недопуск нашей команды к Евро-2024.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика