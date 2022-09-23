«Бред и утка»: Орещук – о желании Захаряна выступать за сборную Армении

Хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян задумался о смене гражданства. Как сообщил журналист Грач Хачатрян, российский полузащитник может стать гражданином Армении и выступать за эту сборную.

Информацию Хачатряна прокомментировал бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук. В частности, он исключил подобную вероятность, отметив, что ФИФА не допустит перехода футболиста в другую сборную.

«Полный бред и утка. Не верю, что это соответствует действительности. Уверен, ФИФА никогда не пойдет на такой шаг и не разрешит заигранному за одну сборную футболисту в качестве исключения выступать за другую», – сказал Орещук для RT.

Добавим, что 19-летний Захарян уже провел 4 матча за первую команду страны.