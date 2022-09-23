Кварацхелия: Всегда думал, что много времени трачу на тренировки. В «Наполи» я понял, что это не так

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, известный в России по игре за «Локомотив» и «Рубин», поделился эмоциями от выступления за «Наполи».

В частности, он рассказал, что ему советует главный тренер команды Лучано Спаллетти, а также признался, что изменил подход к делу после трансфера в итальянский клуб.

«Спаллетти сказал, что я хорошо действую, когда оказываюсь один в один. Но он говорит, что я должен стать лучше в работе на команду. Я делаю всё, что говорит тренер.

Я всегда думал, что много времени трачу на тренировки. Но когда я прибыл в «Наполи», понял, что это не так. Здесь нужно повышать уровень», – заявил футболист итальянским СМИ.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек отыграл за «Наполи» 20 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.