«Рубин» проиграл «Шиннику», «Уфа» сыграла вничью с «Акроном» в матчах 11-го тура первой лиги

Третий золотой дубль за два месяца! Как Самсонова и Александрова продолжили традицию побеждать в один день

25 сентября с интервалом менее трех часов российские теннисистки выиграли финальные матчи двух разных турниров: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Токио, Екатерина Александрова – в Сеуле.