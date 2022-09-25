«Рубин» проиграл «Шиннику», «Уфа» сыграла вничью с «Акроном» в матчах 11-го тура первой лиги

В рамках 11-го тура первой лиги завершились два матча с участием бывших команд РПЛ.
В Ярославле «Шинник» нанес поражение казанскому «Рубину». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Вадима Евсеева.
Автором единственного гола на 57-й минуте стал Игорь Соколов.
«Рубин» опустился на четвертое место в таблице, имея в активе 19 очков. «Шинник» (15) идет на 11-й строчке.
В другом матче игрового дня «Акрон» сыграл вничью с «Уфой». Встреча в Жигулевске завершилась со счетом 1:1.
У хозяев отличился Константин Базилюк (64). В составе гостей мяч забил Константин Плиев (46).
«Акрон» занимает 16-е место, набрав восемь очков. «Уфа» (13) располагается на 12-й строчке.
источник: «Советский спорт»