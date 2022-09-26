Сборная Грузии на выезде победила Гибралтар, Кварацхелия отличился забитым мячом

Хватит рыдать о Пекине, она еще всё выиграет! Что не так с новой программой Валиевой

Выходные прошли, наступила новая неделя, а в стране и за ее пределами продолжают обсуждать воскресную произвольную программу Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.