Сборная Грузии на выезде победила Гибралтар, Кварацхелия отличился забитым мячом

Сборная Грузии одержала выездную победу над Гибралтаром (2:1) в матче шестого тура Лиги наций.
Отметим, что в составе грузинов забитым мячом отличился бывший игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия, удачно реализовавший 11-метровый удар на 19-й минуте. Еще один гол забил Георгий Цитаишвили (48). Соперник ответил голом Лу Эннсли (75).
Таким образом, Грузия набрала 16 очков и заняла первое место в турнирной таблице квартета 4 Лиги С. Подопечные Вилли Саньоля вышли в Лигу B. Гибралтар расположился на последней, четвертой строчке (1 очко).
источник: «Советский спорт»