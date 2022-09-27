Юран готов возглавить сборную России

Тренер Сергей Юран заявил о своей готовности возглавить сборную России.

«Я готов рассматривать, почему нет? Сейчас самое время плодотворно работать со сборной России: есть много талантливой молодежи, надо проводить много товарищеских матчей. Не надо посыпать голову пеплом, что нет чемпионата мира или Европы. Все равно мы вернемся в Европу! Сейчас есть возможность заняться своей сборной, вплотную поработать с молодежью», - приводит слова Юрана «РБ-Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена от всех турниров ФИФА и УЕФА до особого уведомления. РФС не получил предложение на жеребьевку чемпионата Европы-2024, также национальная команда не сыграет на мундиале в Катаре.

Контракт главного тренера сборной России Валерия Карпина истекает 31 декабря.