Циннбауэр - о победе «Локомотива» над «Химками»: Во втором тайме наше доминирование увеличилось

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр отреагировал на победу команды в матче Кубка России с «Химками» (5:0).

Отметим, что покер в игре оформил бразилец Педриньо.

«Команда здорово вошла в игру, у нас было очень много голевых моментов. К сожалению, в обороне позволили создавать шансы сопернику. Но во втором тайме наше доминирование увеличилось. Хотел бы поблагодарить всю нашу команду за игру и за уверенную победу», — приводит слова Циннбауэра пресс-служба клуба.

«Локомотив» набрал пять очков и вышел на второе место в группе А. 18 октября команды вновь сыграют в Москве.