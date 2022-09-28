Сестра Роналду подвергла критике португальских болельщиков.

Катя Авейру встала на защиту своего брата, Криштиану Роналду после поражения сборной Португалии от команды Испании (0:1) в последнем туре Лиги наций УЕФА.

Напомним, что в сторону футболиста посыпался шквал критики от болельщиков и СМИ.

«Нынешние времена меня совсем не удивляют. Португальцы плюют в тарелку, из которой сами же и едят, так было всегда. Необходимо протянуть руку тем, кто всегда помогал Португалии. Но болельщики могут быть только больными, мелочными, бездушными, глупыми и вечно неблагодарными. Я всегда буду с тобой, мой король. Будь спокоен», — написала Авейру на своей странице в соцсети.

Добавим, что в текущем сезоне Роналду забил всего один гол, реализовав пенальти в матче с «Шерифом» в рамках 2-го тура Лиги Европы.