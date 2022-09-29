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Дубль Олейникова помог «Ахмату» одержать домашнюю победу над «Ростовом»

По ходу встречи хозяева уступали в счете.
29 сентября 2022 17:00
автор: Владислав Корегин

Футболисты «Ахмата» на своем поле обыграли «Ростов» (3:1) в матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал полузащитник грозненцев Иван Олейников, отличившийся дублем на 73-й и 79-й минутах. Еще один гол забил форвард Мохамед Конате (88). Ростовчане ответили результативным ударом Романа Тугарева (59).

Таким образом, «Ахмат» набрал 6 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице квартета С. «Ростов» опустился на вторую строчку (6 очков).

19 октября клуб из Чечни сыграет в гостях против «Оренбурга», а ростовская команда днем ранее на выезде встретится с «Динамо».

ФОНБЕТ Кубок России

Группа C

«Ахмат» – «Ростов» – 3:1 (0:0)

Голы: Олейников, 73 (с пенальти), 79. Конате – Тугарев, 59.

«Ахмат»: Шелия, Журавлев, Швец, Богосавац, Тимофеев (Иналкаев, 90+2), Камилов, Уциев (Карапузов, 46), Бериша (Садулаев, 46), Трошечкин (Олейников, 65), Фольмер, Агаларов (Конате, 65).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Мухин (Поярков, 64), Лангович, Сильянов (Мелехин, 46), Миронов (Щетинин, 89), Уткин (Глебов, 46), Мельников, Тугарев, Голенков.

Предупреждения: Швец (27), Прохин (72), Карапузов (87), Глебов (90+3).

источник: «Советский спорт»
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