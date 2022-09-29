Агент Дасы подтвердил, что Эли вернулся в Россию и готов сыграть с «Ахматом»

Футбольный агент Боаз Горен, представляющий интересы защитника московского «Динамо» Эли Дасы, подтвердил, что его клиент вернулся в расположение клуба.

«Эли вернулся в Россию. Возникли ли сложности с перелетами? Нет, он летел только с одной пересадкой в Дубаи. Ничего особенного, он делал это и раньше. Конечно, он будет готов играть в выходные», - приводит слова игрока «РБ Спорт».

Ранее израильтянин подписал контракт на два года - до конца сезона-2023/24 с опцией продления ещё на год. Зарплата футболиста в московском клубе составит 1,1 миллиона евро в сезон. 29-летний футболист являлся свободным агентом, срок его контракта с «Витессом» истек этим летом.