Карпин - о поражении от «Ахмата»: У нас два-три человека играли, а в Грозном - все

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после поражения своей команды от грозненского «Ахмата» (1:3) в матче группового этапа Кубка России.

«Что касается игры как таковой: много не получалось, много получалось. Не знаю, кто из основных людей играл в Грозном. У нас два-три человека играли, а в Грозном все играли», - приводит слова специалиста пресс-служба дончан.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал полузащитник грозненцев Иван Олейников, отличившийся дублем на 73-й и 79-й минутах. Еще один гол забил форвард Мохамед Конате (88). Ростовчане ответили результативным ударом Романа Тугарева (59).

«Ахмат» набрал 6 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице квартета С. «Ростов» опустился на вторую строчку (6 очков).

19 октября клуб из Чечни сыграет в гостях против «Оренбурга», а ростовская команда днем ранее на выезде встретится с «Динамо».