Кристоф Гальтье: Не думаю, что в «ПСЖ» у Мбаппе меньше свободы, чем в сборной

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал слова Килиана Мбаппе о том, что в сборной Франции у него больше свободы.

«Я не думаю, что у него меньше свободы. Анализ Килиана верен. Он работает в разных системах, выступая за клуб и сборную», - приводит слова специалиста зарубежные СМИ.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2017 года на правах аренды, а в июле 2018-го был выкуплен парижанми за 180 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 225 матчей, забил 181 гол и отдал 88 результативных передач.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 160 млн евро.