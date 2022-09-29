«Крылья Советов» оказались сильнее «Факела» в матче группового этапа Кубка России

«Крылья Советов» на выезде оказались сильнее «Факела» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу самарского клуба.

В составе гостей отличился Александр Чиркович (6-я минута).

Таким образом, «КС» с шестью очками поднялись на вторую позицию турнирной таблицы группы B. Воронежцы находятся на четвертой строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Крылья Советов» отравятся в гости к петербургскому «Зениту» (20 октября), а «Факел» примет дома московский «Спартак» (19 октября).