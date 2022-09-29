«Спартак» и «Зенит» огласили стартовые составы на матч Кубка России

Тренерские штабы московского «Спартака» и петербургского «Зенита» определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа Кубка России.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

«Зенит»: Иван, Сантос, Родригао, Чистяков, Круговой, Караваев, Вендел, Кузяев, Мантуан, Малком, Сергеев.

Встреча между командами состоится сегодня, 29 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.