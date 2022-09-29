Заварухин - после победы над «Ак Барсом»: Когда повели 3:0, немного упустили нить игры

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин дал комментарий после победы своей команды над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2).

«Хорошее начало, забили хорошие голы со стандартов. Когда повели 3:0, немного упустили нить игры. Бобков здорово сыграл, игроки блокировали много бросков, помогали вратарю», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

В составе екатеринбуржцев отличились Патрис Кормье (14-я минута), Анатолий Голышев (15-я), Виктор Неучев (30-я), Брукс Мэйсек (59-я) и Степан Хрипунов (60-я). Казанцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Вадима Шипачева (34-я) и Станислава Галиева (36-я).

«Автомобилист» с 19 очками возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Ак Барс» располагается на третьей позиции, имея в своем активе 15 очков.

В следующем матче «Автомобилист» примет дома «Салават Юлаев» (2 октября), а «Ак Барс» сыграет в Казани против «Амура».