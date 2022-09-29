Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над «Ростовом»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал комментарий после победы над «Ростовом» в матче третьего тура группового этапа Кубка России (3:1).

«Надо играть в свой футбол, мы реализовали моменты, хорошие голы и комбинации. Ошибочки есть, но они бывают в каждом матче», - приводит слова специалиста пресс-служба грозненского клуба.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал полузащитник грозненцев Иван Олейников, отличившийся дублем на 73-й и 79-й минутах. Еще один гол забил форвард Мохамед Конате (88). Ростовчане ответили результативным ударом Романа Тугарева (59).

«Ахмат» набрал 6 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице квартета С. «Ростов» опустился на вторую строчку (6 очков).

19 октября клуб из Чечни сыграет в гостях против «Оренбурга», а ростовская команда днем ранее на выезде встретится с «Динамо».