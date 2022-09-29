Конте отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Ювентус»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал комментарий относительно слухов о его возможном возвращении в «Ювентус». Наставник возглавлял туринский клуб с 2011 по 2014 год.

«Это неуважительно по отношению к тренеру, который в данный момент работает в «Ювентусе», и ко мне, тренеру «Тоттенхэма». Сезон только недавно начался», - приводит слова итальнского специалиста журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, что контракт Конте с «Тоттенхэмом» действует до конца текущего сезона с возможностью продления на год.

Ранее специалист заявлял, что лондонскому клубу нужно еще три трансферных окна для конкуренции в АПЛ. На данный момент «Тоттенэм» занимает третье место в таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков в семи матчах.