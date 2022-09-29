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Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить «Зенит» в Кубке России

Встреча прошла в Москве на «Открытие Банк Арене».
29 сентября 2022 22:29

Московский «Спартак» на своем поле принимал петербургский «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых.

В составе хозяев отличились дважды Квинси Промес (79-я и 90-я минуты) и Александр Соболев (87-я).

Таким образом, «Спартак» с девятью очками располагается на первой строчке турнирной таблицы квартета B. «Зенит» находится на третьей позиции, имея в своем активе три очка.

В следующем матче «Спартак» отправится в гости к воронежскому «Факелу» (19 октября), а «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет против самарских «Крыльев Советов» (20 октября).

источник: «Советский спорт»
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