Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить «Зенит» в Кубке России

Московский «Спартак» на своем поле принимал петербургский «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых.

В составе хозяев отличились дважды Квинси Промес (79-я и 90-я минуты) и Александр Соболев (87-я).

Таким образом, «Спартак» с девятью очками располагается на первой строчке турнирной таблицы квартета B. «Зенит» находится на третьей позиции, имея в своем активе три очка.

В следующем матче «Спартак» отправится в гости к воронежскому «Факелу» (19 октября), а «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет против самарских «Крыльев Советов» (20 октября).